МИД КНР подтвердил готовность сотрудничать с новым Правительством Германии

Пекин готов работать с новым немецким правительством. Такое заявление сделали в МИД Китая.

Внешнеполитическое ведомство КНР подтвердило намерение сотрудничать с новым кабмином ФРГ на фоне прошедших выборов. Избирательный процесс в Германии завершился 26 сентября.

МИД Китая пояснил, на каких условиях готов работать с новым правительством. Пекин будет заниматься развитием сотрудничества на основе взаимного уважения, подчеркнули в ведомстве.

Телеканал ARD ранее обнародовал предварительные итоги выборов в бундестаг Германии. Социал-демократическая партия набрала 25,7% голосов. Второе место занял блок ХДС/ХСС. Политсилу поддержали 24,1% избирателей.