ЦИК Германии сообщил, что социал-демократы сформируют самую крупную фракцию в бундестаге

Число депутатов бундестага после прошедших в Германии выборов возрастет с 709 до 735, в нем будет представлено шесть партий, сообщили в ЦИК по итогам голосования во всех округах.

Уточняется, что крупнейшую фракцию сформируют победившие социал-демократы (СДПГ) — 206 мандата, Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) получают 196 мест, «Зеленые» — 118, «Свободные демократы» (СВДП) — 92, «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 83. Партия «Левые» не преодолели пятипроцентный барьер, однако получила три прямых мандата и право на фракцию.

Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. ЦИК ФРГ также сообщил, что коалиции могут сформировать партии СДПГ с ХДС/ХСС (402 голоса), СДПГ с «Зелеными» и «Свободными демократами» (426), ХДС/ХСС с «Зелеными» и «Свободными демократами» (406 голосов).

Ранее стало известно, что представитель партии «Зеленые» Тесса Гансерер станет первой в истории женщиной-трансгендером, которая войдет в немецкий парламент. В своем избирательном округе в Баварии она получила 23,6% голосов, сообщал телеканал «360».