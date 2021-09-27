Лукашенко заявил, что власти ЕС скрывают смерти мигрантов на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию на границе со странами Европейского союза.

По его словам, на текущий момент времени там наблюдается гуманитарная катастрофа. Однако власти соседних государств тщательно это скрывают.

«Ввели чрезвычайное положение и никого туда не пускают, чтобы никто не знал, как там умирают люди», — сказал он.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что необходимо принять меры для стабилизации ситуации, так как в холодное время года выходцы из арабских стран просто не выживут.

Ранее Литва, Латвия и Польша сообщили о росте числа мигрантов, пересекающих границу Европейского союза с территории Белоруссии. Преимущественно вынужденные переселенцы являются выходцами из Афганистана.