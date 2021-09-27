Мясо собак могут запретить к употреблению в Южной Корее

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что в стране необходимо пересмотреть возможность запрета на употребление в пищу мяса собак.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи в понедельник, 27 сентября. Глава государства выдвинул соответствующее предложение в рамках консультаций с премьер-министром республики Ким Бу Гемом.

«Не пришло ли время взвешенно рассмотреть вопрос о запрете на употребление в пищу мяса собак», — цитирует агентство слова президента.

Однако на данный момент администрация президента Южной Кореи не предоставила деталей этой инициативы. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обсуждал вопрос улучшения системы ухода за домашними животными, которые оказались брошены на улице.

Как ранее сообщалось, Москва и Южная Корея будут обмениваться опытом в сфере инноваций. Также будут проводиться программы с обратной связью для малых и средних компаний.