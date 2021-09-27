Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани заявил о взломе своего аккаунта в Facebook

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что его страница в Facebook подверглась кибератаке.

По словам бежавшего из Афганистана президента, его аккаунт в Facebook был взломан. На странице в соцсети Гани призывал признать «Талибан»1 (организация запрещена на территории России).

Ранее сообщалось, что бывший афганский лидер извинился перед соотечественниками за бегство из страны. Он признался, что решение покинуть Кабул стало самым трудным в его жизни. По информации СМИ, в настоящее время Ашраф Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации