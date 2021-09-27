Трансгендер впервые в истории станет членом немецкого парламента

В бундестаг впервые в истории будет избран трансгендер — Тесса Гансерер. Кандидат от партии «Зеленые», набрала в своем округе в Баварии более 23,6% голосов, сообщает Bayerischer Rundfunk.

Журналисты отметили, что если политик не сможет получить прямой мандат, то будет включена в бундестаг по партийным спискам. Сама трансгендер заявила, что намерена заниматься вопросами, направленными на защиту климата и борьбу за права ЛГБТ.

«Очень рада, что буду способствовать продвижению моих тем в последующие четыре года также в немецком бундестаге», — заявила Гансерер.

Напомним, что на выборах в бундестаг победили социал-демократы. А партия действующего канцлера Германии Ангелы Меркель получила самый низкий уровень поддержки за все время существование организации.