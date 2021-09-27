Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем

Председатель Федерального политического комитета «Яблока» Григорий Явлинский попал в больницу на фоне ухудшения состояния здоровья.

Уточняется, что в полночь с субботы на воскресенье политик почувствовал тяжесть в груди и учащенное сердцебиение. Было принято решение немедленно госпитализировать Явлинского. В медицинском учреждении врачам удалось диагностировать нарушение сердечного ритма. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

Стоит отметить, что политик уже переносил две операции на сердце. В 1998 году хирургическое вмешательство осуществляли немецкие специалисты, а в 1999 году американские врачи.