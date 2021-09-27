Видео задержания уфимских неонацистов опубликовали в Сети

В социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен склад с оружием неонацистской группировки в Уфе.

На кадрах, снятых в убежище террористов, видно, как сотрудники ФСБ оперативно обезвредили подозреваемых. Всего служители правопорядка задержали пятерых неонацистов, которым на данный момент предъявлены обвинения в подготовке теракта. В жилище мужчин был обнаружен огромный запас холодного оружия, а также различные самодельные взрывные устройства.

Силовики установили, что задержанные — местные жители 2001–2003 годов рождения, они готовили теракты против правоохранителей.

Оперативники провели обыски в их домах и в оборудованном в заброшенном строении. Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении участников группировки. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.