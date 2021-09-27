Правительство России поддержало проект о продлении срока службы генералов армии

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект об увеличении предельного возраста пребывания на военной службе для маршалов и генералов армии, а также адмиралов флота.

Президент России Владимир Путин внес соответствующую инициативу в Государственную думу 19 июля. Законопроектом предусматривается, что на срок, который установлен решением главой государства, можно заключить новый контракт о продолжении работы с военными, достигшими предельного возраста пребывания на службе. Инициатива касается военнослужащих, имеющих звание маршала РФ, генерала армии или адмирала флота.

«Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», — передает ТАСС текст правительственного отзыва.

В соответствии с действующей редакцией закона «О воинской обязанности и военной службе» предельное пребывание на службе ограничивается возрастом 65 лет. Согласно новому законопроекту, контракт можно будет заключать до достижения 70 лет.