Скелеты сразу двух ихтиозавров обнаружили в геопарке «Ундория»

Специалисты из Ундоровского палеонтологического музея обнаружили два скелета ихтиозавров на территории Ульяновской области.

В течение месяца сотрудники извлекали кости древних животных. Их останки найдены в толще глины раннемелового возраста (130 млн лет).

Изначально исследователи обнаружили несколько крупных костей. Однако при дальнейших раскопках им удалось поднять из земли новые фрагменты скелетов. Процесс осложняли грунтовые воды, которые присутствуют в этом месте.

Находки отличались особой хрупкостью, поэтому даже одно неверное движение могло привести к разрушению остатков. В результате ученые вскрыли несколько десятков кубометров глины, ими было использовано около 100 килограммов строительного гипса. Уникальность находки состоит в том, что это сразу два скелета древних животных, которые найдены в одном месте.