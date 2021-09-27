Диетолог Д"Анджело рекомендовал выбирать сухие вина для сохранения фигуры

Доктор медицинских наук, диетолог Кортни Д"Анджело объяснил, какие напитки следует выбирать, чтобы сохранить фигуру в тонусе.

Один бокал красного вина содержит порядка 250 калорий. В состав напитка также входит большое количество сахара, который может навредить фигуре. Информация об этом появилась в научном журнале Food Sciences & Nutrition.

«Два напитка за ночь могут добавить к вашему дневному каллоражу от 200 до 500 лишних калорий, в зависимости от типа напитка», — отметил Д"Анджело.

Эксперт дал несколько рекомендаций относительно выбора напитков. По его мнению, выбирать лучше сухие вина, чтобы не набрать лишние килограммы. Также подойдет легкое пиво и сельтерская вода. При этом диетолог советует не пить каждый вечер.

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