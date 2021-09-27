Законопроект об усилении ответственности региональных депутатов внесен в Госдуму

Законопроект о региональной власти вынесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ.

Инициаторами проекта стали председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Сегодня в Государственную думу внесен проект нового закона о региональной власти, подготовленный во исполнение обновленных положений конституции», — сообщила пресс-служба думского комитета по госстроительству.

Стоит отметить, что новый законопроект предусматривает механизм ответственности региональных депутатов. Речь идет, в том числе, об отстранении от должностных обязанностей.