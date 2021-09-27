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Профессор Дидерих считает, что Меркель может занять пост федерального президента Германии

Профессор Дидерих считает, что Меркель может занять пост федерального президента Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель после отставки не уйдет на пенсию, она может продолжить работать в международной организации, но не в коммерческом секторе.

Соответствующее заявление сделал немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих. По его словам, Меркель точно не вернется к активной политической деятельности, передает РИА Новости.

«Может, конечно, оказаться, что ее попросят стать федеральным президентом, то есть преемницей (Франка-Вальтера. — Прим. ред.) Штайнмайера, это может быть, но я предполагаю, что она отклонит такую просьбу», — подчекрунл эксперт.

По мнению Дидериха, можно исключить, что Меркель, как ее предшественник Герхард Шредер, «займет в каком-нибудь наблюдательном совете или предприятии прибыльную должность». Бывший канцлер является председателем совета директоров «Роснефти» и главой комитета акционеров Nord Stream AG.

«Из ее возможной активности я могу представить себе какую-нибудь почетную должность в сфере науки, например, в каком-нибудь крупном институте по поддержке науки», — подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что кандидат от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Георг Гюнтер потерпел сокрушительное поражение в одномандатном округе Меркель. Политик набрал 20,5% голосов, передает телеканал «360».