Профессор Дидерих считает, что Меркель может занять пост федерального президента Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель после отставки не уйдет на пенсию, она может продолжить работать в международной организации, но не в коммерческом секторе.

Соответствующее заявление сделал немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих. По его словам, Меркель точно не вернется к активной политической деятельности, передает РИА Новости.

«Может, конечно, оказаться, что ее попросят стать федеральным президентом, то есть преемницей (Франка-Вальтера. — Прим. ред.) Штайнмайера, это может быть, но я предполагаю, что она отклонит такую просьбу», — подчекрунл эксперт.

По мнению Дидериха, можно исключить, что Меркель, как ее предшественник Герхард Шредер, «займет в каком-нибудь наблюдательном совете или предприятии прибыльную должность». Бывший канцлер является председателем совета директоров «Роснефти» и главой комитета акционеров Nord Stream AG.

«Из ее возможной активности я могу представить себе какую-нибудь почетную должность в сфере науки, например, в каком-нибудь крупном институте по поддержке науки», — подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что кандидат от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Георг Гюнтер потерпел сокрушительное поражение в одномандатном округе Меркель. Политик набрал 20,5% голосов, передает телеканал «360».