Политолог Рар предрек долгие и сложные переговоры по составу нового Правительства Германии

Политолог Александер Рар прокомментировал предварительные итоги прошедших 26 сентября выборов в Правительство Германии.

Эксперт предрек долгие и сложные переговоры по составу нового Правительства ФРГ. Он отметил, что создать прочную коалицию «будет непросто».

«Германия может создать стабильное правительство при кандидате от консерваторов Армине Лашете или при социал-демократе Олафе Шольце, но оно будет вынуждено продолжать так называемую экологическую революцию, из-за чего ее не будут поддерживать другие страны Европы» , — сообщил Рар в интервью ТАСС.

Политолог предположил, что «главную роль за кулисами» будет играть Свободная демократическая партия, которую возглавляет Кристиан Линднер. Однако, по мнению эксперта, объединению будет сложно найти общий язык с социал-демократами и с «зелеными».