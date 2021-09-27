ФСБ сообщила о задержании неонацистов в Башкирии

Группу неонацистов удалось задержать в Уфе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По имеющимся данным, пять членов группировки готовили теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов.

«Задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта», — говорится в сообщении.

Оперативникам удалось обнаружить и изъять готовое к применению самодельное взрывное устройство. Вместе с тем были найдены девять единиц холодного оружия и портреты главарей Третьего рейха. Возбуждены несколько уголовных дел.