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Правительство будет компенсировать нуждающимся гражданам оплату ЖКХ

Правительство будет компенсировать нуждающимся гражданам оплату ЖКХ

Повышение тарифов по ЖКХ для социально незащищенных категорий граждан будет скомпенсировано. Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщают Известия. 

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — заявили в пресс-службе.

На данный момент тарифы по ЖКХ рассчитываются по нормативу исходя из площади жилья на одного человека. В большинстве регионов страны существует распределение: по 33 кв. м на проживающих в одиночестве, 42 кв. м — для граждан, состоящих в браке, но без детей, и по 18 кв. м — для семей из трех и более человек. По мнению председателя экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирины Булгаковой, данная система требует реформ.

«Получение поддержки следует максимально упростить: в идеале перейти от заявительного характера выплаты субсидий к автоматическому. То есть использовать информацию о доходах семей и перечислять деньги напрямую ресурсоснабжающим организациям», — объяснила она.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе сообщили о подготовке единого тарифного законодательства в сфере ЖКХ, электроэнергетики, газоснабжения, связи и железнодорожного транспорта. В соответствии с ним планируется четко определить права и обязанности между потребителями и ресурсоснабжающих компаниями.