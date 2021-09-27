Правительство будет компенсировать нуждающимся гражданам оплату ЖКХ

Повышение тарифов по ЖКХ для социально незащищенных категорий граждан будет скомпенсировано. Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщают Известия.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — заявили в пресс-службе.

На данный момент тарифы по ЖКХ рассчитываются по нормативу исходя из площади жилья на одного человека. В большинстве регионов страны существует распределение: по 33 кв. м на проживающих в одиночестве, 42 кв. м — для граждан, состоящих в браке, но без детей, и по 18 кв. м — для семей из трех и более человек. По мнению председателя экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирины Булгаковой, данная система требует реформ.

«Получение поддержки следует максимально упростить: в идеале перейти от заявительного характера выплаты субсидий к автоматическому. То есть использовать информацию о доходах семей и перечислять деньги напрямую ресурсоснабжающим организациям», — объяснила она.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе сообщили о подготовке единого тарифного законодательства в сфере ЖКХ, электроэнергетики, газоснабжения, связи и железнодорожного транспорта. В соответствии с ним планируется четко определить права и обязанности между потребителями и ресурсоснабжающих компаниями.