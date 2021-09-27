Вучич: Сербия не допустит повторения событий 90-х годов в Косово

Сербия готова действовать в случае нападения на соотечественников в Косово и при отсутствии реакции на это со стороны НАТО, заявил сербский лидер Александр Вучич.

Он напомнил, что Белград придерживается достигнутых в 1999 году в Куманово договоренностей, поэтому сербские военные не могут войти на территорию Косово. Вучич заявил, что Сербии нужен мир, поэтому она не хочет ставить его под угрозу своими действиями.

«Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году», — заявил Вучич в эфире TV Pink.

Ранее полиция Косово объявила, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать на территорию региона. Теперь для этого нужно устанавливать временные номера края. Это требование возмутило местных жителей, которые провели акцию протеста.