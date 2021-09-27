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Кулеба назвал благоприятными итоги немецких выборов для Украины

Кулеба назвал благоприятными итоги немецких выборов для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал состоявшиеся накануне выборы в Германии.

По его словам, главным образом киевское руководство интересует, какая коалиция будет возглавлять немецкое правительство. На текущий момент сценарий развивается благоприятно.

«Сейчас из тех комбинаций, которые я вижу, если не будет никаких форс-мажоров, коалиция будет для нас благоприятная при любых обстоятельствах», — сказал Дмитрий Кулеба.

По итогам прошедшего голосования победу на выборах в Германии одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Ее поддержали 25,7% избирателей. На второй строчке оказался блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с результатом 24,1% голосов.