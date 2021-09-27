Министр экономического развития Максим Решетников приехал в Южно-Сахалинск

Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников возглавил совещание по Сахалинскому климатическому эксперименту. Позднее он проведет еще несколько встреч.

Совещание состоялось в преддверии Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина 2021», который стартует 28 сентября. Ключевой темой мероприятия является развитие зеленой энергетики. Решетников планирует встретиться с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В регионе глава ведомства пробудет два дня.

Во время рабочей поездки министр осмотрит ТОР «Горный воздух» и примет участие в открытии «Точки кипения» СахалинTech. В программу Решетникова включено посещение предприятий «Лиго-дизайн Трейдинг» и «Птицефабрика Островная», оба из которых участвуют в национальном проекте «Производительность труда».