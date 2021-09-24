Галицкий сообщил, что не может посещать матчи «Краснодара» из-за болезни

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что пропустил последние домашние матчи футбольного клуба из-за болезни.

По словам функционера, в настоящее время он переживает такой период в жизни, когда вынужден пропускать матчи своей команды.

«Здесь не секрет: я болею… Я сейчас не в той форме и некоторые игры пропускаю», — сказал Галицкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Он подчеркнул, что история клуба не должна заканчиваться на одном человеке. Галицкий является президентом «Краснодара» с 2008 года.

Напомним, ранее наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко был дисквалифицирован по решению Контрольного-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Причиной стали нецензурные выражения белорусского специалиста в отношении официальных лиц матча восьмого тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

На данный момент «быки» занимают шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 13 очков.