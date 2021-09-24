Бастрыкин связал нападения на учебные заведения в РФ с негативным влиянием интернета

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что учащенные случаи нападений на образовательные учреждения в стране связаны с негативным влиянием интернета на сознание детей.

По словам главы Следственного комитета РФ, подростки ориентируются на персонажей из компьютерных игр. Бастрыкин подчеркнул, что именно они показывают детям пример решения проблем «ликвидацией» обидчиков.

Ранее выяснилось, что сотрудники пермского университета не знали, как вести себя в экстремальной ситуации. Председатель СК России отметил, что после трагедии в Казани все образовательные учреждения должны были усилить меры безопасности и наладить оперативное взаимодействие с правоохранительными органами.