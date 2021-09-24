Путин и постоянные члены Совбеза РФ обсудили итоги переговоров с Белоруссией

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Участники обсудили итоги переговоров РФ и Белоруссии.

Глава государства на оперативном совещании в пятницу поднял вопросы безопасности Союзного государства. Встреча с постоянными членами Совбеза прошла в режиме видеоконференции.

«Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства», — обратился к участникам совещания президент.

После вступительного слова Владимир Путин указал на вопросы обеспечения безопасности двух стран. Президент сразу предложил обсудить именно эту тему.