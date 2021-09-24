Организаторы Гран-при России «Формулы-1» заявили о готовности трассы к непогоде

Трасса «Сочи-Автодрома», где проходит 15-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», полностью готова к проведению заездов в случае непогоды.

Как отметил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов, на сочинской трассе подготовили все дренажные системы. По его словам, прошедший во вторник дождь вскрыл слабые места трассы.

«Если вдруг будет совсем потоп, то мы готовы — застоя воды нигде не будет. Но в целом будем смотреть по обстоятельствам, решение будет принимать Международная автомобильная федерация», — передает ТАСС слова Титова.

Гран-при России стартует в Сочи 24 сентября, заезды завершатся 26 сентября.

Австралийский гонщик McLaren Даниэль Риккьярдо победил на предыдущем этапе чемпионата мира по автогонкам — итальянском Гран-при.