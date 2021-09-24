Главным тренером российской сборной по хоккею назначен Олег Знарок

Спортсмен Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею. Данную новость сообщил Владислав Третьяк, глава Федерации хоккея России (ФХР).

Как отметил Третьяк, новый тренер сборной пользуется колоссальным авторитетом среди игроков Национальной хоккейной лиги. Он рассчитывает, что специалист сплотит команду.

«У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — высказался Третьяк.

Ранее возглавлявший национальную команду Валерий Брагин будет консультантом главного тренера. Знарок возглавлял российскую национальную команду с 2014 по 2018 год.