Фото счастливой Ангелы Меркель в окружении попугаев лори появились в Сети

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проводит последние дни на посту в своем первом избирательном округе Мекленбург-Передняя Померания. Политик посетила птичий парк Марлоу.

Крылатые обитатели питомника почти сразу же полюбили Меркель и окружили ее со всех сторон. Особенно канцлер приглянулась попугаям лори. Они буквально облепили главу немецкого кабмина, усевшись на руки, плечи и даже на голову. Меркель угощала птиц специальным коктейлем из зерна, пыльцы, нектара и воды, и один из попугаев так увлекся, что ущипнул политика за руку. Курьезные фотографии счастливого канцлера тут же появились в Сети.

После лори с Меркель захотел познакомиться большой европейский филин — птица в высоту достигала 60 сантиметров. Однако глава немецкого кабмина отшутилась, что ей хватило общения с попугаями. В итоге получилась символичная картина: огромную сову держал на руке молодой преемник Меркель от округа Передняя Померания-Рюген — Передняя Померания-Грайфсвальд I — кандидат от партии ХДС в бундестаг Георг Гюнтер.

Меркель уже простилась с избирателями на предвыборном митинге ХДС в Берлине, пишет телеканал «360». Политик официально представила своего преемника — претендента на пост главы кабмина Армина Лашета — и пообещала, что он продолжит ту же политику.