Хирург Короткий рассказал об особенностях лечения преступников

Доктор медицинских наук, хирург Игорь Короткий рассказал о случаях, когда ему приходилось оперировать подозреваемых и осужденных преступников.

Медик заявил, что даже во время операций таких пациентов обязательно пристегивали наручниками. Кроме того, рядом дежурили сотрудники силовых структур. Однако несмотря на то, что человек нарушил закон, для врача он все равно остается обычным пациентом.

«Мы не судьи, мы врачи. Такие случаи, чтобы некачественно что-то сделать, исключены — это преступление, тогда мы тоже становимся преступниками», — объяснил Короткий в беседе с телеканалом «360».

Он отметил, что когда специалисты оперируют преступника, то между медиком и пациентом все равно возникает эмоциональная связь. Какая-то часть сознания противится тому, что эту жизнь также приходится спасать, добавил врач.

С его мнением также согласна пластический, эстетический, реконструктивный хирург Галина Декаспер. Она напомнила, что еще в университете медиков обучают оказывать помощь, а не судить о человеке по его деяниям.