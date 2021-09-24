Депутат от ОПЗЖ Кузьмин рассказал, что Зеленский на ГА ООН сидел под флагом Мальдив

Украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах с председателем Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом сидел под флагом Мальдив, а не Украины.

Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале. По его словам, Зеленский второй раз за месяц посетил Соединенные Штаты, где встретился, в том числе, с Шахидом.

«Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Все правда: президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы», — подчеркнул депутат.

Помимо этого, Кузьмин опубликовал фото со встречи, где за спинами Зеленского и Шахида висят только флаги Мальдив и Организации Объединенных Наций.