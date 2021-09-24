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Депутат от ОПЗЖ Кузьмин рассказал, что Зеленский на ГА ООН сидел под флагом Мальдив

Депутат от ОПЗЖ Кузьмин рассказал, что Зеленский на ГА ООН сидел под флагом Мальдив

Украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах с председателем Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом сидел под флагом Мальдив, а не Украины.

Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале. По его словам, Зеленский второй раз за месяц посетил Соединенные Штаты, где встретился, в том числе, с Шахидом.

«Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Все правда: президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы», — подчеркнул депутат.

Помимо этого, Кузьмин опубликовал фото со встречи, где за спинами Зеленского и Шахида висят только флаги Мальдив и Организации Объединенных Наций.