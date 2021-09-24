Памфилова заявила о признании состоявшимися думских выборов в России

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила состоявшимися прошедшие выборы в Госдуму.

По словам Памфиловой, все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы, содержащие результаты голосования. Последнюю подпись поставила сама руководитель ведомства.

Глава ЦИК отметила, что итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования. По решению комиссии результаты выборов утверждены.

Так, явка составила 51,72%. По итогам выборов партия «Единая Россия» получает 324 мандата в Госдуму, КПРФ досталось 57 мандатов, у «Справедливой России — За правду» 27 мандатов. ЛДПР получила 21 место в ГД, «Новые люди» — 13. По одному креслу займут депутаты от партий «Родина», «Гражданская платформа» и Партии роста. Кроме того, еще пять мандатов досталось кандидатам-самовыдвиженцам.