Пришедший в сознание пермский стрелок спросил у врачей о своих родителях

Первый вопрос пришедшего в себя Тимура Б., устроившего стрельбу в университете в Перми, был о его матери и отце.

Открыв глаза, молодой человек в первую очередь задал врачам вопрос, есть ли у него родители. Сообщается, что речь у подозреваемого невнятная. Спустя какое-то время Тимур поинтересовался, где находятся его мама и папа, сообщает Telegram-канал SHOT.

Молодой человек, который устроил стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание, передает минздрав региона. Накануне врачи заявили, что у него есть шанс выжить.

Тимур Б., подозреваемый в вооруженном нападении, перенес ампутацию ноги. Также у него какое-то время не работали почки. Медики смогли стабилизировать его состояние. Накануне состояние стрелка оценивалось как тяжелое.

Напомним, что 20 сентября студент-первокурсник напал на персонал и студентов ПГНИУ. Молодой человек пришел в помещение вуза и открыл стрельбу. Жертвами ЧП стали шесть человек, еще 43 пермяка получили ранения и травмы. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 47.