Новый аэропорт «Ремезов» открылся в Тобольске

Аэропорт Ремезов в Тобольске принял первых пассажиров из Москвы. Авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург будут запущены уже в октябре.

Первый пассажирский самолет приземлился в новом аэропорту Тобольска, получившем название «Ремезов». Об этом сообщили представители оперативного штаба Тюменской области. Отмечается, что авиарейс прибыл из Москвы.

Строительство воздушной гавани началось в 2019 году. Оно велось совместными усилиями региональных властей и компании «Сибур». Как сообщает ТАСС, регулярные рейсы начнут прибывать в аэропорт в ночь на 16 октября. Пассажиры смогут отправиться в российскую столицу самолетами авиакомпании «Победа». Перелет в Тобольск будет осуществляться из аэропорта Внуково.

Рейсы в Санкт-Петербург планируют запустить до конца октября текущего года. В это же время будут запущены авиаперелеты в Екатеринбург и Новосибирск. Рейсы будут выполняться компаниями «Аэрофлот», Red Wings и S7.