Песков отреагировал на ситуацию вокруг выборов в петербургский ЗакС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с выборами в Заксобрание Санкт-Петербурга.

По словам Пескова, Кремль не видит в этом необходимости, так как Центризбирком свои функции выполняет жестко и бескомпромиссно.

«Главная цель — проведение конкурентных, справедливых и честных выборов, и принимает те меры, которые считает необходимыми», — пояснил он журналистам.

Как отметил представитель Кремля, так как в ситуации с выборами в Петербурге каждый действует в рамках своей компетенции, здесь не нужно вмешиваться, ведь это рабочая ситуация.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала вопрос нарушений на выборах депутатов Госдумы. По ее словам, наибольшее количество сообщений о возможных нарушениях поступило с избирательных участков Санкт-Петербурга. Она добавила, что ЦИК передаст в СК и Генпрокуратуру данные о конфликте интересов на выборах в Петербурге.