ПФР объяснил порядок получения ежемесячной выплаты в 1,5 тысячи рублей за «сельский стаж»

Пенсионный фонд России (ПФР) рассказал о порядке и условиях получения выплаты в размере 1511 рублей пенсионерами, имеющими стаж работы в сельской местности.

В фонде уточнили, право на такую материальную поддержку имеют граждане, проработавшие в селе не менее 30 лет. Сейчас законодательство предусматривает требование непосредственного проживания в сельской местности для получения надбавки, пишет UssurMedia.ru.

«При подсчете сельского стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве», — отметили в ведомстве .

Фиксированная выплата, как правило, устанавливается в беззаявительном порядке. Для ее начисления основанием служат документы, которые уже находятся в выплатных делах граждан. Действие нормы распространяется на всю территорию России.