Украина назвала инцидент с нарушившим границу узбекистанцем «неудачным экспериментом»

Федеральная служба безопасности сообщила, что мужчина участвовал в эксперименте, который в итоге закончился провалом.

Правительство Украины просит у властей РФ вернуть гражданина Узбекистана, который участвовал в спецмероприятии по заданию украинских служб. Задержание происходило на российской границе, уточнили в ведомстве. В момент спецоперации гражданин Узбекистана, по предварительным данным, находился в состоянии наркотического опьянения. Известно, что мужчине 40 лет. Он незаконно пересек границу между Украиной и РФ.

Силовики узнали, что нарушитель секретно сотрудничает с украинскими полицейскими с 2019 года. Он пытался за 27 тысяч гривен пересечь российскую территорию незаконно. Отмечается, что цель конспиративного мероприятия — «создание условий для задержания пособников при попытке организации незаконной переправки иностранца в РФ».