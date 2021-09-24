Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание

Пермский стрелок пришел в сознание, сообщили в минздраве по региону.

Сейчас он находится в реанимации одной из больниц в регионе. Более подробной информации о состоянии молодого человека пока не поступало.

Ранее сообщалось, что состояние виновника трагедии в учебном заведении улучшилось. Медики провели ему операцию по ампутации голени. Помимо этого, после задержания у стрелка отказали почки.

Ранним утром, 20 сентября, 18-летний студент открыл огонь в Пермском ГНИУ. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 47 пострадали.