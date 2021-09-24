Песков рассказал, как работает Путин на самоизоляции

Президент России Владимир Путин продолжает заниматься обычными делами во время нахождения на самоизоляции. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля объяснил, что самоизоляция — это довольно условное понятие. В это время президент продолжает вести свой привычный образ жизни. Как отметил Песков, Путин всегда находится на связи и в постоянном контакте с членами и представителями правительства.

«Обычный его образ жизни, и, конечно, поводов его менять никаких нет», — сообщил пресс-секретарь президента.

Песков рассказал, что глава государства ежедневно работает с документооборотом, закрытыми линиями связи и докладами. Процесс работы по обеспечению жизнедеятельности государства иногда длится практически круглые сутки, добавил он.