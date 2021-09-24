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Песков рассказал, как работает Путин на самоизоляции

Песков рассказал, как работает Путин на самоизоляции

Президент России Владимир Путин продолжает заниматься обычными делами во время нахождения на самоизоляции. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля объяснил, что самоизоляция — это довольно условное понятие. В это время президент продолжает вести свой привычный образ жизни. Как отметил Песков, Путин всегда находится на связи и в постоянном контакте с членами и представителями правительства.

«Обычный его образ жизни, и, конечно, поводов его менять никаких нет», — сообщил пресс-секретарь президента.

Песков рассказал, что глава государства ежедневно работает с документооборотом, закрытыми линиями связи и докладами. Процесс работы по обеспечению жизнедеятельности государства иногда длится практически круглые сутки, добавил он.