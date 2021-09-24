Путин 25 сентября по видеосвязи пообщается с избранными губернаторами и руководством партий

Президент Российской Федерации Владимир Путин 25 сентября собирается пообщаться в режиме видеосвязи с руководством политических партий и избранными губернаторами.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Помимо этого, представитель Кремля отметил, что у Путина будет насыщенный рабочий день, несмотря на то, что это суббота.

«В начале второй половины дня он встретится с руководством политических партий, также он проведет общение с избранными главами субъектов Российской Федерации», — отметил он.

Ранее Песков рассказал, что реализация идеи конгрессменов в США о новых ограничительных мерах в отношении граждан России перечеркнула бы дух саммита в Женеве.