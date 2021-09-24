Голикова сообщила о планах выделить свыше 200 млрд рублей на лечение редких болезней

Свыше 200 млрд рублей планируется выделить из бюджета на лечение редких заболеваний в России.

Сообщение поступило от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Средства будут направлены на лечение детей с редкими болезнями в 2022–2024 годах. Свыше 252 млрд поступит в фонд «Круг добра», сообщила Голикова в ходе выступления на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Организация уже сейчас обеспечила необходимыми лекарственными препаратами 1083 ребенка в России, которые страдают от редких заболеваний. В том числе, речь идет о детях со спинальной мышечной атрофией (СМА).