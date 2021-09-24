Количество пострадавших при стрельбе в Перми достигло 47

Глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень сообщила об увеличении количества пострадавших от рук стрелка.

Сообщается, что количество людей, получивших разного рода повреждения в ходе стрельбы в Пермском университете, достигло 47. Двенадцать человек на данный момент находятся в стационаре, один пациент был выписан в удовлетворительном состоянии 23 сентября, сообщила глава минздрава по региону Анастасия Крутень.

Ранее количество пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете увеличилось до 43. До этого сообщалось о 24 раненых. Вчера вечером Тимуру Б. была проведена операция по ампутации голени.