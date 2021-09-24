Песков предупредил США о возможной потере прогресса саммита в Женеве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность расширения санкций США в отношении России.

По его словам, принятие администрацией Белого дома антироссийских санкций, предложенных членами Конгресса США, перечеркнет «дух Женевы». Такой вариант развития событий станет наихудшим, резюмировал он.

Стоит отметить, что саммит Россия — США прошел в июне текущего года в Женеве. На нем президент России Владимир Путин провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Стороны договорились о возвращении к работе послов, которые ранее были отозваны из обеих столиц. Встреча длилась более трех часов.