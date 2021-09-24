Памфилова: федеральная система онлайн-голосования будет запущена к следующим выборам

ЦИК России запустит единую федеральную систему онлайн-голосования уже к следующим общенациональным выборам, заявила председатель Элла Памфилова.

О развитии системы дистанционных электронных выборов (ДЭГ) Памфилова сообщила в ходе заседания Центризбиркома 24 сентября. В отличие от запущенного к выборам в Госдуму программного обеспечения голосования, доступного в семи субъектах РФ, в единой федеральной программе ДЭГ не будет возможности изменить свое решение.

«Я думаю, что то, что Москва наработала, органично войдет в общую нашу копилку и уже, конечно, федеральные выборы будут проводиться по общим правила на единой платформе», — добавила Памфилова.

ЦИК уже обработал все 100% бюллетеней по итогам прошедших 17–19 сентября парламентских выборов, пишет телеканал «360». 49,82% набрала партия «Единая Россия».