Голикова: сумма маткапитала на первого ребенка может превысить 540 тыс. рублей в 2024 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала в процессе заседания Российской трехсторонней комиссии прогнозируемый размер материнского капитала в 2024 году.

Так, размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году ожидается на уровне 544 301 рубля, а на второго российские семьи смогут получить 719 274 рубля.

«В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала: в 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребенка он составит 503 237 рублей, в 2024 году - исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать - 544 301 рубль», — заявила Голикова.

В случае рождения второго и последующего детей сумма материнского капитала в 2022 году достигнет 665 009 рублей, в 2024 году – 719 274 рубля, указала вице-премьер.