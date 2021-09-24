Лавров заявил о решительном настрое России по решению проблемы голода в мире

Министр иностранных дел России выступил на саммите ООН по продовольственным системам.

По его словам, в настоящее время развитие науки и технологий вышло на очень высокий уровень. Однако, несмотря на это, по всему миру миллионы людей продолжают умирать от голода.

«Российская Федерация последовательно выступает за решение проблемы голода и ликвидацию всех форм неполноценного питания», — сказал он.

Вместе с тем российский дипломат добавил, что в значительной степени ситуацию усугубляют масштабные стихийные бедствия, вооруженные конфликты и распространение пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Лавров обсудил с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс возвращение Ирана к переговорам по ядерной сделке. Дипломаты также затронули ситуацию в Афганистане.