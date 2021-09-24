В соцсетях появилась информация об угрозе стрельбы в одной из школ Балашихи

Подмосковные правоохранительные органы проверяют информацию в социальных сетях с угрозами стрельбы в школе в Балашихе.

Администрация учебного заведения сообщила, что ситуация под контролем властей, угрозы детям нет, а также работают оперативные службы.

«В полицию поступило сообщение об угрозе стрельбы в одной из школ в подмосковной Балашихе. Данная информация была распространена в социальных сетях», — заявил источник в полиции.

Ранее в Сети стали появляться сообщения о подростках, которые собираются устроить в школах стрельбу. Такая ситуация сложилась после произошедшей в Перми трагедии.