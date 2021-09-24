Власти Египта одобрили для использования российскую вакцину «Спутник Лайт»

Правительство Египта одобрило для использования российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Сообщение поступило от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Препарат является первым компонентом вакцины «Спутник V». Его разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» одобрили для использования в Управлении по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority). Применение вакцины рамках прививочной кампании в государстве Ближнего Востока позволит быстро сформировать коллективный иммунитет у населения страны, уверены представители фонда. В Египте проживает свыше 100 млн граждан.