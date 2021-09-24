ФСБ сообщила о задержании участника украинского спецмероприятия из Узбекистана

Российские правоохранители задержали гражданина Узбекистана, который являлся участником спецмероприятия, рассказали в ФСБ. Он получил задание от украинских силовиков.

Гражданин пересекал границу с Россией. Он решил попасть на территорию страны, дабы избежать раскрытия «легенды», пояснили в ведомстве.

«Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержан гражданин Узбекистана 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения», — гласит заявление ФСБ.

Ранее служба установила связь Украины с диверсией в Крыму. На полуострове 23 августа повредили газопровод в районе поселка Перевальное. По версии ФСБ, Киев также пытался организовать протесты крымских татар в регионе.