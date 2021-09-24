Иммунолог Болибок рассказал о сроках появления осложнений после COVID-19

Врач иммунолог—аллерголог Владимир Болибок предупредил, что осложнения после перенесенного коронавируса могут проявиться не сразу.

Зачастую, осложнения появляются на третьей или четвертой неделе после перенесения острой фазы заболевания. Врач утверждает, что, как правило, пациенты жалуются на постоянную усталость, а также психологические проблемы, характеризующиеся депрессией.

Симптомы, как объяснил доктор, связаны с влиянием COVID-19 на клетки центральной нервной системы. При попадании вируса в организм нарушается обмен веществ в зараженных клетках, а здоровые клетки начинают прямую иммунную агрессию против них.

Что касается аутоиммунных осложнений, то чаще всего с ними сталкиваются женщины. Лечат таких пациентов, как объяснил специалист, по тем же схемам, которые применялись раньше.