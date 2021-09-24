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Авторы Foreign Policy назвали Лаврова профессионалом своего дела

Авторы Foreign Policy назвали Лаврова профессионалом своего дела

Мастерство главы МИД России Сергея Лаврова чаще всего мешало западным оппонентам продвигать свои интересы на международной арене. Об этом высказались журналисты из США.

Авторы американского издания Foreign Policy опубликовали материал о многолетнем опыте министра иностранных дел РФ. По мнению экспертов, установка заслонов западной дипломатии является для Лаврова своего рода «мрачным искусством».

Журналисты напомнили о реакции иностранных коллег главы МИД России на «трудные переговоры», в которых он принимал участие. Министры говорят о Лаврове с уважением, отмечают авторы издания.

«Пусть и сквозь зубы, признавая, что с его дипломатическим опытом и умением трудно сравниться», — констатировали аналитики.

Эксперты обратили внимание и на другое качество Лаврова. Журналисты подчеркивают, что министр способен четко донести до ООН посыл Москвы и называют его профессионалом. Издание указывает на работу западных дипломатов, а также сравнивает их с главой МИД РФ. Как оказалось, зарубежные коллеги не могут справиться с мастерством Лаврова.

Министр иностранных дел России сейчас находится в Нью-Йорке на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Дипломат выступит с речью 25 сентября.