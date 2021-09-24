Глава ПМР подтвердил готовность обратиться к РФ с просьбой признать Приднестровье

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский допустил, что обратится к Москве с просьбой признать Приднестровье. Об этом он рассказал в интервью.

Красносельский в беседе с РИА Новости отметил, что готов обратиться к России, когда «сложится ситуация». Глава ПМР напомнил, что в 2006 году прошел референдум, на котором 97% жителей республики выступили за вхождение в состав РФ.

«Но это, опять же, политическая составляющая. К признанию надо быть готовым», — отметил политик.

По его словам, ПМР является государством со всеми ветвями власти, с собственной валютой, экономикой и финансами. Вадим Красносельский подчеркнул, что республика готова к признанию.