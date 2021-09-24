Украина обвинила Россию в умышленном росте цен на газ

Резкий скачок цен на газ — это энергетическая война, которую развязал «Газпром», чтобы ускорить введение в эксплуатацию «Северного потока — 2». С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной раде, передает ТАСС.

«Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы», — сказал премьер.

В «Газпроме» отрицают снижение объемов поставок газа. Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев в статье для корпоративного журнала пишет, что в 2021 году установлен исторический максимум по объемам голубого топлива, отправленного в Европу.

«Экспорт газа компании вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье увеличены до 115,3 млрд куб. м. Эти данные доказывают абсурдность обвинений «Газпрома» в недопоставках», — резюмирует Комлев.

Основными потребителями российского газа остаются Германия, Турция и Италия.

На прошлой неделе Еврокомиссия объяснила скачок цен на газ до 800 долларов за тысячу кубометров рядом объективных факторов.

Ранее замгендиректор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал требование США увеличить транзит российского газа через Украину абсурдным. Он дополнил, что поставка газа через украинский маршрут является самым дорогим вариантом в коммерческом плане и будет рассматриваться только в крайнем случае.