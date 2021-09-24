Россиянам разъяснили новые требования к прохождению ТО с 1 октября

Российский союз автостраховщиков перечислил категории автомобилистов, которым необходимо пройти техосмотр по новым правилам с 1 октября 2021 года.

Речь идет, в первую очередь, о водителях, у которых срок действия диагностической карты истек 1 февраля. Кроме того, данная процедура является обязательной для транспортных средств, достигших четырехлетнего возраста: в таком случае россияне должны оформить свою первую диагностическую карту, передает РБК.

Обязательный техосмотр также предусмотрен для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта, оформленного на юридическое лицо или используемого в коммерческих целях. За отсутствие действующей диагностической карты автомобилистам грозит штраф от 500 до 800 рублей. Но поскольку она не входит в перечень обязательных документов при проверке ГИБДД, отследить ее наличие достаточно проблематично.